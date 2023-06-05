ارتفاع أسعار البترول العالمية بعد قرار «أوبك بلس» بخفض الإنتاج

شهدت أسعار البترول العالمية، ارتفاعا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين بأكثر من دولار، وذلك بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 1.08 دولار بنسبة 1.4% لتسجل 77.21 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار خام غرب تكساس 1.5%

وصعد خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 1.07 دولار بنسبة تقدر بـ 1.5% مسجلا 72.81 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال يوم الاثنين مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود البترول مكاسبها إثر صعودها 2% يوم الجمعة خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من عشرة ملايين برميل يوميا في مايو، وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وعمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية يوم الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل أوبك+، ومن بينهم روسيا، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي لتعزيز أسعار النفط.