رئيس شعبة البترول بـ«المهندسين» يرصد أزمات قطاع الطاقة في مصر قبل 2014

قال المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، إنّه حتى عام 2010 كان لدى مصر اكتفاء ذاتي من بعض المنتجات ونقص منتجات أخرى، وكان احتياطي الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب، موضحا: «بعد أحداث 2011 تغيرت الأمور الأمنية تماما، وبالتالي فإن أي مستثمر يخشى على استثماراته لأنه لا يعرف مصير البلد، وهو ما جعل المستثمرين يحجمون عن ضخ استثمارات في مصر».

الاستثمارات في مجال البترول والغاز

وأضاف رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، أنه منذ أحداث 2011 حتى عام 2014 كانت الاستثمارات في مجال البترول والغاز صفر، كما زادت الديون حتى 6.3 مليار دولار، بعد تراكم الفواتير الشهرية، وكان من الصعب ضخ استثمارات جديدة بسبب الحالة الأمنية في مصر، حتى المستثمرين الذين كانوا يعملون في مصر منذ أكثر من 50 عاما توقفوا كلية عن ضخ أي استثمارات جديدة.

مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدا بعد أحداث2011

وقال رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، إنّ مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدا بعد أحداث 2011 بعدما كانت تصدره، موضحًا أنه لو استمر الاستيراد من الخارج لدفعنا 5 أو 6 أضعاف قيمة الغاز الطبيعي التي كنا ندفعها قبل ذلك، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أنه في مشروعات الغاز الطبيعي، استمر الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج من 5 إلى 7 سنوات، وكان حقل ظهر نقلة نوعية كبيرة.

نفذنا أكثر من 32 مشروع لتنمية حقول البترول

وتابع رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين أننا نفذنا أكثر من 32 مشروعا لتنمية حقول البترول، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي: «كنت أشاهد طوابير أنابيب البوتاجاز في الصعيد وهي تصل إلى 1000 شخص ويزيد، وهناك بلدان أخرى قد يقف المواطن فيها ساعة ونصف للحصول على بنزين للسيارة، ولو استمر الوضع في مصر كما كان عليه الحال ما بين عامي 2011 و2014 لأصبح الوضع أسوأ».