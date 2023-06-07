الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني جديد محمل بالأتربة.. يبدأ اليوم وذروته غدا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بدءًا من اليوم الأربعاء، أما الخميس بعد الغد فسيشهد ذروة الموجة الترابية، مرجعًا ذلك إلى عودة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني جديد.

القياتي: تأثير جغرافي محدود للرياح الخماسينية

وأضاف «القياتي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» للإعلامي رامي رضوان على شاشة DMC، أنَّ المنخفض الخماسيني سيكون تأثيره محدودا اليوم على منطقة جغرافية بعينها وهي الجانب الغربي وتشمل سيوة والواجات والسلوم والصحراء الغربية، قائلاً «الرياح الخماسينية سمة أساسية لفصل الربيع».

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأربعاء

تابع عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أنَّ بدءًا من اليوم الأربعاء سيبدأ الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق أما الرمال والأتربة المُثارة فعلى الجانب الغربي من البلاد فقط والخميس ذروة الموجة الترابية، لافتاً إلى أنَّ وقوع عاصفة ترابية اليوم بنفس شدة العاصفة للأسبوع الماضي أمر غير مؤكد بعد.

وصول عاصفة اليوم لذروة الأسبوع الماضي.. احتمال موجود ولكنه غير أكيد

أوضح «القياتي»، أنَّ عاصفة اليوم من الممكن أن تصل إلى نفس الحد الخاص بالأسبوع الماضي أو أقل بقليل، قائلاً «ما حدث الأسبوع الماضي لم يكن بسبب الرياح الخماسينية فقط لكن وجود السحب الرعدية التي تسببت في دفع كميات كبيرة للهواء إلى أسفل ما أثار الرمال والأتربة بشكل كبير».

استطرد، أنَّ تدهور الرؤية الأفقية على مناطق الصحراء الغربية والمناطق المجاورة أو القريبة منها، واحة سيوة تحديدًا، ثمَّ تبدأ في التحرك داخل الجمهورية بدءاً من الخميس بأتربة ورمال مُثارة على كل من؛ القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ومحافظات شمال الصعيد، مع فرص تشكل سحب رعدية على العديد من مناطق الجمهورية تساعد على تكون تيارات هواء هابط من السحب يساعد في زيادة الأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

الجمعة بدء انخفاض درجات الحرارة

تابع، «الفرصة موجودة ولكنها ليست أكيدة الحدوث بنفس مستوى الأسبوع الماضي، وعدم الاستقرار في الطقس مستمر حتى يوم الخميس بالنسبة لذروة الحرارة، ويوم الجمعة الفرصة للرمال المثارة بأنحاء متفرقة من الجمهورية بحدة أقل ودرجات حرارة أقل درجتين مئويتين بحيث لا تزيد العظمى عن 36 درجة».