«الأرصاد»: الخميس ذروة المنخفض الخماسيني.. والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفضا خماسينيا سيضرب البلاد غدا الأربعاء، وذلك بمناطق من الصحراء الغربية وغرب البلاد، ويجلب كتلا هوائية مرتفعة الحرارة، مما يؤدي لحالة من عدم الاستقرار الجوي، كما ترتفع درجات الحرارة غدا في القاهرة لتسجل 35 درجة، و44 درجة في الصعيد، وتصل ذروة الموجة يوم الخميس، لتشهد الأجواء مزيدا من ارتفاع درجات الحرارة، تتراوح بين 38 و39 درجة بالقاهرة.

منخفض خماسيني يضرب البلاد

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»، أن المنخفض يكون غدا على أقصى غرب البلاد، وسيواصل تقدمه للداخل صباح الخميس، في معظم محافظات الشمال والقاهرة وشمال الصعيد مصحوبًا بتدني في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن يوم الخميس ستكون ذروة الحالة الجوية، خاصة من أوقات الظهيرة وحتى المساء، وستتعرض شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والصحراء الغربي لتدني الرؤية الأفقية، خاصة في الأماكن المفتوحة، وستظل الحالة الجوية مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ويبدأ تحسن الطقس تدريجيا ليعود إلى الاستقرار كليا صباح السبت.

هطول أمطار خفيفة ومتوسطة

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، ونشاط الرياح في مناطق متفرقة من البلاد، ودعت المواطنين، وخاصة المصابين بأمراض الحساسية، لارتداء الكمامة لحمايتهم من الأتربة.

كما لفتت إلى هطول أمطار يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد وتصل إلى القاهرة، موضحة أن الأمطار من شأنها أن تقلل كميات الرمال المثارة وتخفض من حدة الأتربة.