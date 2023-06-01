استمرار المنخفض الخماسيني غدا الجمعة.. و«الأرصاد»: أمطار ورياح ورمال

تسبب المنخفض الخماسيني في حدوث أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة على أغلب الأنحاء، حيث تستمر تلك الأجواء على مدار اليوم، فيما وصلت درجة الحرارة العظمى الآن على محافظة القاهرة نحو 32 درجة، والرؤية الأفقية 2000 متر، حيث رصدت صورة الأقمار الصناعية تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّه من المتوقع استمرار المنخفض الخماسيني المتسبب في هذه الأجواء حتى غدًا الجمعة، وتنتهي برحيله وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

ما هو المنخفض الخماسيني؟

وأوضحت الأرصاد الجوية أنّ المنخفض الخماسيني هو منخفض حراري يصاحبه نشاط رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

إلى متى يستمر المنخفض الخماسيني؟

وكشفت الأرصاد الجوية أنّه من المقرر أن يستمر المنخفض الخماسيني على مدار يومي الخميس والجمعة، وينتهي مساء غدٍ الجمعة.

لماذا سُمي بالخامسيني؟

ويرجع سبب تسمية المنخفض الخماسيني بهذا الاسم، نظرًا إلى أنّه يشمل رياح جنوبية جافة حارة قادمة من الصحراء الكبرى وتكون محملة بآلاف الأطنان من الرمال، وتنشط بعد نحو 50 يومًا من دخول فصل الربيع، وتهب لمدة يوم أو اثنين فقط خلال الأسبوع، وتصل سرعتها إلى نحو 140 كيلو مترًا، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، فضلًا عن انخفاض معدلات الرؤية.

4 تحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية 4 تحذيرات للمواطنين خلال يومي المنخفض الخماسيني، تجنبًا للإصابة بالأمراض، جاءت كالتالي:

عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس خصوصًا خلال ساعات الذروة من 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه طوال يومي المنخفض الخماسيني.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

ارتداء الكمامات خلال الخروج خصوصًا لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر.