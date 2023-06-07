«ناصر الجديدة».. أول مدينة ذكية أنشئت في الصعيد بعد «30 يونيو»

طفرة كبيرة في مجال إنشاء المدن الجديدة، شهدتها محافظة أسيوط بعد ثورة 30 يونيو، إذ استطاع الشعب المصري إسقاط حكم تنظيم الإخوات الإرهابي، وتعهدت الدولة بالقضاء على العشوائيات وتقليل الزحام في العواصم من أجل تحقيق حياة كريمة بمختلف المحافظات.

تدشين مدينة ناصر الجديدة في أسيوط، أحد أهم الإنجازات في المحافظة، إذ وضع حجر أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة 6006 أفدنة، والتي تعد أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع.

5.5 مليار جنيه استثمارات

وتقع مدينة ناصر الجديدة بالمنطقة الجبلية غرب مدينة أسيوط القديمة، حيث تبعد 15 كيلومترا عن مدينة أسيوط القديمة و4 كيلو متر عن مطار أسيوط الدولي، ووصلت استثمارتها خلال المرحلة الأولى 5.5 مليار جنيه.

وقال إبراهيم علي، أحد أهالي أسيوط، إن مدينة ناصر أو الهضبة كما نطلق عليها مكسب كبير للأهالي، وهدية الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث ساهمت بشكل كبير في القضاء على مشكلة السكن في مدينة أسيوط القديمة، وفتح آفاق جديدة للتنمية والنهضة حيث المدينة قريبة لمطار أسيوط الدولي والطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة.

وحدات سكنية جديدة

وأشار فارس محمد، موظف بمدينة أسيوط، إلى أن مدينة ناصر الجديدة دخلت الخدمة في وقت مبكر كونها مدينة ذكية بواصفات عالية، وحاليا يجرى افتتاح جامعة خاصة ساهمت وخففت على أبناء الصعيد في التنقل إلى محافظات الوجه البحري، وكذلك إنشاء وحدات سكنية وطرحها من قبل وزارة الإسكان، ومن ثم توزيعها على الأهالي، فنشكر الدولة على الاهتمام بالمدن الجميع والتوسع بها وخصوصا في مدن الصعيد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجرى تنفيذ محطة مياه الشرب بمدينة ناصرعلى مساحة 31 فدانا بتكلفة 1.8 مليار جنيه للمشروع، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة ويجرى تنفيذ محطة كهرباء قدرة 66 كيلو فولت، وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه، ويوجد بها مشروعات سكن مصر والإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين.

وأشار إلى أن استثمارات مشروعات الإسكان الاجتماعي وصلت 3.5 مليار جنيه ومشروعات العمارات السكنية بمشروع سكن مصر والذى يتكون من (60 عمارة سكنية) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر ومشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) كما جرى إنشاء فرع جامعة بدر الدولية على مساحة 81 فدان بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر، وتتكون من 17 كلية.