5 أسماء يبحث عنها جمهور الأهلي قبل لقاء العودة في نهائي أفريقيا؟.. اعرف الأسباب

تعتبر مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، أكثر ما يشغل جماهير القلعة الحمراء، وتأتي في مقدمتها موقف عدد من لاعبيه ومشاركتهم في المباراة النهائية من عدمه، وكذلك عن رئيس البعثة بالمباراة.

حسام غالي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى المغرب، لخوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الوداد المغربي، إلى حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل، 11 من الشهر الجاري.

وتطير بعثة النادي الأهلي برئاسة حسام غالي، إلى المغرب، ظهر يوم الخميس المقبل، أي قبل المباراة بـ72 ساعة، على متن طائرة خاصة، على أن تعود البعثة للقاهرة، في اليوم التالي للمباراة.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي يومي الخميس والجمعة المقبلين، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، على أن يخوض مرانه الختامي يوم السبت، على استاد «محمد الخامس» الذي يستضيف اللقاء.

الشناوي وشوبير

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من استبعاد مصطفى شوبير حارس الفريق، من التشكيل الأساسي، وعودة محمد الشناوي من جديد لحراسة عرين الفريق أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الفريق - رفض ذكر اسمه - أن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، تقدم بتقرير طبي شامل عن حالة الشناوي الطبية وموقفه من اللحاق بلقاء الوداد بنهائي دوري الأبطال.

وأوضح التقرير أن محمد الشناوي تخلص من إصابته بتمزق في عضلة السمانة بعد خضوعه لحقن بالبلازما، وخضوعه لجلسات استشفائية مكثفة تحت إشراف محمد أبوالوفا أخصائي التأهيل بالفريق.

ووفق المصدر، يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى في تشكيل الأهلي الأساسي أمام الوداد يوم الأحد المقبل، بدلا من مصطفى شوبير الذي حرس عرين الفريق في لقاء الذهاب على استاد القاهرة، يوم الأحد الماضي.

كهربا

أوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية، موقف مشاركة محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مع فريقه في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد الوداد المغربي، المقرر إقامته الأحد المقبل، بسبب انتهاء مهلة الـ60 يوما التي كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد منحتها للاعب، لسداد مبلغ مليوني دولار، إلى جانب 5% فوائد إضافية تحتسب منذ يونيو 2019، لصالح نادي الزمالك، قبل تجميده من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 6 أشهر، وهو القرار الصادر منذ 8 فبراير الماضي.

وأوضحت على لسان السويسري سيرج فيتوس، المستشار القانوني السابق بالاتحاد الدولي، أن «رخصة» المشاركة القارية لكهربا مع الأهلي بعد انتهاء مهلة اللاعب، في يد إدارة الزمالك، التي سيكون لزاماً عليها التحرك لتفعيل تجميد «كهربا» من ممارسة النشاط الرياضي لمدة 6 أشهر والذي أكد أن المخرج الوحيد للاعب من تلك القضية هو سداد أموال الزمالك، خاصة بعد إدانة اللاعب بـ«اختراق عقده مع الزمالك لسبب غير عادل»، مشددًا على أن انتهاء المهلة لا يعني إيقافا تلقائيا كما يظن البعض، بناء على التعديلات الأخيرة التي أدخلها فيفا على اللوائح.

حمدي فتحي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت»، أن هناك ترحيبا من قبل لجنة تخطيط الكرة في النادي، والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، برحيل حمدي فتحي، بعدما تلقى النادي عرضًا رسميا من الوكرة القطري، لاستعارته بنية البيع، بمقابل يصل إلى 5 ملايين دولار.