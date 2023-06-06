عاجل.. مصطفى شوبير يعلق على تألقه في مواجهة الوداد المغربي

علق مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تألقه أمام الوداد المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي انتهى بفوز الأحمر 2-1.

تعليق مصطفى شوبير على تألقه أمام الوداد المغربي

ونشر مصطفى شوبير، صورة له من المباراة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» وعلق عليها.

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