حسام غالي لمواهب «كابيتانو مصر»: «خدوا الموضوع جد وهتحققوا أحلامكم»

فاجأ حسام غالي لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، مواهب «كابيتانو مصر»، في الحلقة الـ24، ووجه لهم عددا من النصائح.

وقال حسام غالي الملقب بـ «الكابيتانو»: «أتمنى التوفيق لهم، ومبسوط إني معاكم جدا، عشان اسم البرنامج غالي عليا، وبحب اللقب ده جدا، وهيطلع منكم أكتر من كابيتانو، تمثلوا مصر وتلعبوا في أنديه كتير».

وأضاف: «أنا بدأت ألعب في مدينة صغيرة اسمها بيلا في كفر الشيخ، واتنقلت للأهلي وعمري 14 سنة، ولعبت فريق أول واحترفت وحققت كل أحلامي، وإن شاء الله تحققوا أحلامكم، والشاطر والجدع واللي عنده شخصية قوية هيقدر يحقق هدفه سواء جوه مصر أو بره مصر، ولازم ناخد الموضوع بجد».

وبدأ عرض الحلقة الـ24 من برنامج «كابيتانو مصر»، منذ قليل، على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.