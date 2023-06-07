«الداخلية» تكشف حقيقة شكوى عن انقطاع الكهرباء بكفر شكر وانتشار الجرائم

قالت وزارة الداخلية، في بيان، لتوضيح تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضمن الادعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ما يتسبب في انتشار وقوع السرقات والحوادث.

بالفحص تبين أن الشاكي (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية)، وباستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور.

بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت بأن سبب انقطاع التيار الكهربائي بمحل الشكوى هو عطل فني، وتم تداركه وإصلاحه في حينه وإعادة الإضاءة ، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه، كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.