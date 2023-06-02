طريقة تسجيل بيانات المزارع والشقق والمحلات المؤجرة على موقع وزارة الداخلية

يبحث الكثير من المواطنيين عن طريقة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، ولذلك تتيح وزارة الداخلية تقديم تلك الخدمة من خلال موقعها الإلكتروني؛ إذ يمكن الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات المبسطة، تنتهى بالحصول على الخدمة.

الخطوات اللازمة لتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» الخطوات اللازمة لتسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، من خلال موقع وزارة الداخلية.

تتمثل الخطوة الأولى فى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط، وتسجيل الخطوة عبر الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة وتسجيل الدخول.

وعن الخطوة الثانية لتسجيل الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، تكون من خلال الضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، فتضغط على أيقونة «تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة»، وبعد ذلك تسجل البيانات الأساسية لكل من العين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين.

والخطوة الأخيرة من خلال الضغط على أيقونة «إرسال الطلب»، واختيار إنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني الخاصة بالتسجيل.