طريقة تسجيل بيانات شقتك في وزارة الداخلية إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، من بينها تسجيل بيانات الشقق والعقارات المؤجرة، لذا ترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التسجيل.

وتتمثل الخطوة الأولى بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط في إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية، من خلال الضغط على أيقونة «تسجيل دخول»، وبعدها إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الشخصية الموجودة في بطاقة الرقم القومي، وكذلك رقم المصنع، ورقم الهاتف الذكي.

وبعد أن تنتهى من تلك الخطوة ترسل رسالة قصيرة تحتوي على رقم تأكيدي، يرجى إدخاله لتسجيل الدخول على الموقع.

كيفية تسجيل شقتك في وزارة الداخلية

أما عن كيفية تسجيل شقتك فى وزارة الداخلية تجنبًا للوقوع في أي مخالفة، بالدخول على موقع وزارة الداخلية، والضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها اختيار خدمة تسجيل «العقارات والأراضي المؤجرة».

والخطوة الثالثة، إدخال بعض البيانات المتعلقة بالشقة الخاصة بك منها رقم الشقة والدور وبيانات المنطقة، والضغط على أيقونة «حفظ» وبذلك تكون انتهيت من تسجيل بيانات الشقة.