الصين: نشعر بقلق بسبب تدمير سد كاخوفكا

قال مندوب الصين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، تشانج جيون، إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تدمير سد كاخوفكا، مضيفا أن بلاده تحث على عدم السماح بالهجمات على البنية التحتية المدنية والسكان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

روسيا: تفجير السد عمل إرهابي موجه ضد بنية تحتية مدنية بحتة

وفي وقت سابق، استنكرت وزارة الخارجية الروسية تفجير أوكرانيا لسد كاخوفكا، واصفة في بيان، التفجير بعمل إرهابي موجه ضد بنية تحتية مدنية بحتة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سانا» السورية.

تفجير السد قد يكون له تداعيات سلبية على «محطة زابوريجيا»

وفي وقت سابق، أشارت شركة «إنرجو أتوم» للطاقة النووية الأوكرانية، إلى أن تدمير سد كاخوفكا، قد يكون له تداعيات سلبية على «محطة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكان الامين العالم لمنظمة الامم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أوضح في وقت سابق أن تدمير سد كاخوفكا، نتيجة مدمرة أخرى للأزمة الأوكرانية.