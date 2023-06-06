روسيا تنفي مسؤوليتها عن تفجير سد كاخوفكا.. وتتهم أوكرانيا

نفت روسيا الاتهامات المنسوبة لروسيا بتفجير محطة «كاخوفكا» الكهرومائية، متهمًة الجانب الأوكراني بالمسؤولية عن هذا التفجير.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم، إنّ هذا «تخريب متعمد» من قبل كييف والسلطات الأوكرانية تتحمل كامل المسؤولية.

حرمان شبه جزيرة القرم من المياه

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أنّ أحد أهداف نظام كييف من تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه، مشيرًا إلى أنّ هذا التفجير يعود أيضًا إلى عدم تحقيق النجاح خلال هجوم القوات الأوكرانية الأخير.

روسيا: نظام كييف يستهدف حرمان شبه جزيرة القرم من المياه

ولم يستبعد بيسكوف أنّ يؤدي تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية إلى عواقب على عشرات الآلاف من سكان المنطقة بجانب المشكلات البيئية.

في السياق ذاته، أعلنت الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون- في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم»، اتخاذ التدابير اللازمة لإجلاء منظم لسكان مدن نوفوكاخوفسكيا وجولوبريستانسكيا وأليشكينسكيا، بعد تدمير محطة «كاخوفكا» الكهرومائية.و

وذكرت الإدارة أنه بسبب الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه والأضرار التي لحقت بسد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، يتم التحضير لإجلاء السكان بشكل على أن يقوم السكان بتجميع حاجاتهم الشخصية وكل الوثائق الضرورية وأخذ طعام ومياه شرب تكفي لمدة 3 أيام، وسيتلقى جميع السكان المساعدة اللازمة بالكامل..

اتهام أعضاء حلف الناتو

فيما اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو باستخدام أوكرانيا كوسيلة لمواصلة الحرب ضد موسكو.

وقال فولوين إن الأمر يبدو حاليًا واضحًا للجميع بأنّ حلف الناتو هو الذي يخوض الحرب ضد روسيا، أما الأوكرانيون فهم ليس إلا عبارة عن مواد استهلاكية في هذه الحرب.

وحمّل المسؤول الروسي واشنطن وبروكسل مسؤولية انخراط الدول الأوروبية في الحرب ضد موسكو، وتشجيع الهجمات التي وصفها بـ«الإرهابية والتخريبية» ضد المدنيين في البلاد.

ويأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لمواصلة العمل مع الدنمارك بشكل وثيق، لدعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية ومحاسبة موسكو.