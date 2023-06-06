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المستشار الألماني: نشعر بالقلق بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

كتب:

شريف سليمان
05:44 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بخصوص الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، موضحًا: «نشعر بالقلق بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يمد المحطة بالمياه»، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف «شولتس»، أن كل ما يمكن التصريح به فيما يخص الأزمة الراهنة، أن برلين تراقب الوضع عن كثب وعلى مدار الساعة.

تفجير سد نوفا كاخوفكا

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي فجر سد نوفا كاخوفكا الذي يقع في الأجزاء التي تسيطر روسيا عليها من منطقة خيرسون الأوكرانية.

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