عاجل.. لجنة حكام بـ كاف تفجر مفاجأة حول ركلة جزاء الأهلي أمام الوداد

اعترف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بركلة جزاء للنادي الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وقال مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة للوطن سبورت : « حسين الشحات لم يستحق ركلة جزاء في الكرة الأولى والتي تلاحم معه لاعب الوداد الالتحام كان طبيعي جدا وقرار سليم من الحكم بعدم العودة لتقنية الفار وكذلك قرار سليم من الفار بعدم الحديث مع الحكم في هذه الحالة.

وتابع : « الكرة الثانية لحسين الشحات خلال الشوط الثاني استحق لاعب الأهلي ركلة جزاء بعد دهس لاعب الوداد قدم الشحات وكان لابد على الأقل من عودة حكم المباراة للفار من أجل مراجعة الحالة والتأكد من قراره».