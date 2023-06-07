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ضبط سائق في القاهرة لاصطدامه بطفلين وإصابة أحدهما

كتب:

محمد بركات
06:39 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
المتهم

المتهم

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام بعض الأهالي بملاحقة سائق سيارة نقل، لدهسه طفلين حال عبورهما طريق (القاهرة- الإسماعيلية) الصحراوي أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، والفرار هارباً.

أقر بارتكابه الواقعة وهروبة خشية مساءلته قانونياً

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص – يحمل رخصة قيادة منتهية)، أقر بارتكابه الواقعة وهروبة خشية مساءلته قانونياً.

وبسؤال والد الطفلين قرر باصطدام قائد السيارة بطفليه حال عبورهما الطريق، ما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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