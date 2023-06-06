«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب فتاة في سوهاج.. «كانت عند أقاربها»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى نشره عبر إحدى الصفحات على «فيس بوك» متضمناً استغاثة بشأن تغيب فتاة مقيمة بمحافظة سوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضي، تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بتغيب ابنته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه في تغيبها جنائياً.

وفي وقت لاحق حضر المبلغ لديوان المركز، وبرفقته ابنته التي كانت متغيبة، بعد عودتها، وأضاف أنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.