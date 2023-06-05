أستاذ استثمار: قدرات الدولة لا يجب اقتصارها على حدودها الداخلية

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية لم تتعامل مع المشكلات اللحظية التي تواجه المواطنين فقط، لكنها عملت على بناء قدرات من أجل استراتيجية التنمية داخل القارة الأفريقية 2063، بالإضافة إلى وجود استراتيجية مصر 2030، مشددًا على أن القيادة السياسية تدرك أن القدرات لا يجب أن تقتصر على حدودنا الداخلية، ولكن يجب أن تمتد، ومن هنا تنطلق الدبلوماسية في التعامل مع كل المشكلات التي تواجهها سواء ما يتعلق بالشأن الليبي أو السوداني.

وأضاف «إبراهيم» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنه منذ عام 2014 لم تكن استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 بعيدة، وبالتالي، فإن التحول في توجهات الدولة المصرية منذ عام 2014، مثلما يتعلق بعلاقتها مع القارة الأفريقية ليس توجها داخليا، لكنه يتماشى مع التوجه على المستوى الإقليمي والدولي.

الاقتصاد يقود ويوجه السياسة

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار: «كان التوجه في السابق أن السياسة تقود وتوجه الاقتصاد، وأصبح التوجه حاليا الاقتصاد يقود ويوجه السياسة، وبالتالي ليس من الممكن أن نلعب دورا على المستوى الأفريقي أو الدولي أو نؤمن قدراتنا وحدودنا إلا إذا كان لدينا قوة اقتصادية».