«الداخلية»: تحويلات مرورية بالقاهرة تزامنا مع تطوير شبكة الصرف بالمقطم

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحي بمناطق الهضبة العليا والهضبة الوسطى وتنفيذ بعض الأعمال بتقاطعي شارعي «محمد مقلد- حسن مأمون» مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل.

غلق كلى لشارع محمد مقلد

ولذلك يقوم رجال المرور بإجراء غلق كلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

الإتجاه القادم من شارع محمد مقلد اتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى اتجاه محور مصطفى النحاس، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الداخلية: تحويلات مرورية بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز مع محور أحمد الزمر بالقاهرة

كما قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحي بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى وتنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقي «استقبال» بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز اتجاه شارع زكريا عثمان.

الأمر الذى يستلزم إجراء الغلق الكلى للوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

القادم من محور أحمد الزمر اتجاه شارع عماد عبد العزيز الاستكمال فيميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والاستكمال اتجاه شارع حسن الشريف وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.