حمادة هلال يشارك قصة «الوطن» عن «حازم» متحدي إعاقة داون

شارك الفنان حمادة هلال تقرير جريدة الوطن، والمعنون «حازم الصباغ يتحدى داون» ويشارك في بطولة العالم بفرنسا.. كلمة السر «حمادة هلال»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشاد هلال بالقصة الصحفية التي نشرتها الصحفية هاجر عمر وعلق «ربنا يكرمك».

قصة الشاب حازم الذي تحدى إعاقته

وتحكي القصة عن حازم، وهو من أصحاب متلازمة داون، مارس الرياضة بسبب مشاهدته لفيلم «حلم العمر» للفنان حمادة هلال، مفصحا لوالده عن رغبته الشديدة في ممارسة هذه الرياضة، ورغبته الأشد في رفع هذا العلم في إشارة إلى علم مصر، الذي رفعه بطل الفيلم بعد فوزه في مشهد النهاية، وهو ما حدث بالفعل حيث يشارك الآن في دورة الألعاب العالمية ضمن بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية في فرنسا من 4 إلى 10 يونيو الجاري.

حازم الصباغ يتحدى «داون» ويشارك في بطولة العالم بفرنسا.. كلمة السر «حمادة هلال»