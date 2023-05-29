حمادة هلال يحتفل بتصدر أغنية «متحملاني» التريند لليوم الرابع على التوالي

احتفل الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «متحملاني» التي طرحها الخميس الماضي عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» التريند لليوم الرابع على التوالي.

ونشر حمادة هلال الأغنية وعلق عليها قائلا: «أغنيه متحملاني في التريند على قناتي الرسمية على اليوتيوب».

أغنية «متحملاني»

أغنية «متحملاني»، رومانسية لحمادة هلال من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفى مرتضى.

وتقول كلمات أغنية «متحملاني»: ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني.. أنا متمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني.