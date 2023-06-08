مواقيت الصلاة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية

بفارق قد يصل لنحو 18 دقيقة، وفقا للتغير المستمر في حركة الشمس، تتغير مواعيد ومواقيت الصلاة بين محافظة وأخرى في أنحاء الجمهورية، وفقا للجدول اليومي بمواقيت الصلاة الذي تعلنه هيئة المساحة المصرية.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:02 مساء

موعد أذان العشاء: 9:39 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:19 مساء

أذان المغرب: 7:45 مساء

أذان العشاء: 9:21 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54مساء

موعد أذان العصر: 4:30 مساء

موعد أذان المغرب: 7:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:27 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:34 مساء

أذان العشاء: 8:59 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:31 مساء

أذان المغرب: 7:56 مساء

أذان العشاء: 9:31 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:40 مساء

أذان العشاء: 9:07 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساء

أذان المغرب: 7:40 مساءً

أذان العشاء: 9:06 مساءً