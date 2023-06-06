مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. الفجر في القاهرة 4:08

استعرضت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة، التي تتغير بين يوم وآخر في بعض الفروض، وفقا لحركة تغير الشمس، حيث قد تتجاوز الفارق نحو 18 دقيقة بين مواقيت الصلاة في محافظة وأخرى، بناء للجدول اليومي الذي تعلنه الهيئة.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6- 6- 2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:38 مساء

موعد أذان المغرب: 8:55 مساء

موعد أذان العشاء: 9:37 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:19 مساء

أذان المغرب: 7:58 مساء

أذان العشاء: 9:24 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:54مساء

موعد أذان العصر: 4:30 مساء

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:27 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 8:00 مساء

أذان العشاء: 8:59 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:01 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:31 مساء

أذان المغرب: 8:00 مساء

أذان العشاء: 8:59 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:05 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساءً

أذان العشاء: 9:04 مساءً