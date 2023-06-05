مواقيت الصلاة اليوم الاثنين.. الفجر في القاهرة 4:08 صباحا

استعرضت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 5 يونيو، التي شهدت تغيرا طفيفا في بعض الفروض وليست بأكملها عن مواعيد الفروض الخمسة التي صدرت أمس الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة بشكل يومي لتسهيل الأمر، وتحديدا موعد صلاة الفجر، إذ يحرص الكثير على الاستيقاظ لأدائها في موعدها.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-6-2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر وفق هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم جاءت اليوم الاثنين 5 يونيو في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساء

موعد أذان المغرب: 8:01 مساء

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:50مساء

أذان العصر: 4:17 مساء

أذان المغرب: 7:42 مساء

أذان العشاء: 9:10مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساء

موعد أذان المغرب: 7:52 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:24 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:34مساء

أذان العشاء: 8:58 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:02 صباحًا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:31 مساء

أذان المغرب: 7:55مساء

أذان العشاء: 9:29 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:17صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساء

أذان العشاء: 9:05 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساء

أذان المغرب: 7:38 مساءً

أذان العشاء: 9:04 مساءً