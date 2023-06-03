مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 يونيو.. الفجر في الإسكندرية 4.12 صباحا

قدمت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 3 يونيو، التي شهدت تغيرا طفيفا عن مواعيد الفروض الخمسة التي صدرت أمس الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن مواقيت الصلاة بشكل يومي لتسهيل الأمر، وتحديدا موعد صلاة الفجر، حيث يحرص الكثير على الاستيقاظ لأدائها في موعدها.

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة اليوم السبت 3-6-2023، وذلك بعدد من المدن والمحافظات مصر وفق هيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 يونيو في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:19 صباحا

أذان الظهر: 12:49 مساء

أذان العصر: 4:17 مساء

أذان المغرب: 7:41 مساء

أذان العشاء: 9:09 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:09 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:52مساء

موعد أذان العصر: 4:28 مساء

موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:23 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء

موعد أذان العصر: 3:37 مساء

موعد أذان المغرب: 8:00 مساء

موعد أذان العشاء: 9:34 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا

أذان الظهر: 12:47 صباحًا

أذان العصر: 4:07 مساء

أذان المغرب: 7:33مساء

أذان العشاء: 8:57 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 مساء

أذان العصر: 4:31 مساء

أذان المغرب: 7:54 مساء

أذان العشاء: 9:28 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:18 صباحًا

أذان الظهر: 12:46 صباحًا

أذان العصر: 4:13 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساء

أذان العشاء: 9:04 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا

أذان الظهر: 12:48 صباحًا

أذان العصر: 4:12 مساء

أذان المغرب: 7:37 مساءً

أذان العشاء: 9:03 مساءً