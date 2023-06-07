«قطاع الأعمال»: طرح منتجات مدينة دمياط للأثاث في عمر أفندي وبيع المصنوعات

قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إنّ الوزارة تعمل حاليا على توفير منافذ في القاهرة الكبرى لبيع منتجات مدينة دمياط للأثاث، حيث أن محافظة دمياط ذات طابع خاص فيما يخص صناعة الأثاث في مصر وعلى مستوى العالم.

عبدالغني: طرح المنتجات بعمر أفندي وبنزايون

وأضاف «عبدالغني» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح» وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف، المذاع على فضائية «DMC»، أن الأسبوع الماضي جرى عقد اجتماع لمناقشة كيفية الاستفادة من الأصول المنتشرة بجميع المحافظات لشركة عمر أفندي وشركة بيع المصنوعات المصرية وبنزايون، من أجل استغلال الأفرع لتسويق منتجات صناع مدينة دمياط للأثاث.

وأوضح أن صناعة الأثاث في مصر تقوم على القطاع الخاص في مصر بالأساس، والدولة حاليا تتوجه إلى دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة ودعمها وتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة وفرت لملاك الورش في دمياط إطار إداري عظيم متمثل في شركة مدينة دمياط للأثاث، وهذا المشروع القومي يقوم بتوفير المواد الخام وكل ما يخص الصناعة لتنميتها.