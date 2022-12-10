انطلاق فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث بالقاهرة «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبد الصمد، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان انطلاق فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث، حيث انطلقت فعاليات المعرض في دورته الثالثة المقامة بقاعة مشاريع مصر في أرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، المعرض مقام على مساحة 6 آلاف متر بمشاركة 74 عارضا من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وذلك من جهاز تنمية المشروعات ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية.

استمرار الدورة حتى 17 ديسمبر

ومن المقرر أن تستمر تلك الدورة حتى السابع عشر من ديسمبر الجاري، ووسط حالة من السعادة بين صناع الأثاث والعاملين، شهد الافتتاح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط.

المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن

ويضم المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث الكلاسيك والمودرن الذي يناسب جميع الأسواق بأسعار مناسبة، وحيث يقدم صناع المعرض عروضا لفرش وحدة سكنية كاملة بأسعار تتراوح من 65 ألفا إلى 85 ألف جنيه، وذلك تحت مبادرة جاءت تحت شعار «افرش بيتك» بتخفيضات متميزة على المنتجات وهدايا على عدد من المشتريات.