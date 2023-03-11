«صباح الخير يا مصر»: معرض «صنع في دمياط للأثاث» بتخفيضات 35%

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بمشاركة 74 عارضا من صناع الأثاث.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض صنع في دمياط للأثاث لعرض منتجاتهم».

المعرض يستمر حتى 18 مارس

وجاء في التقرير: «على مساحة 6 آلاف متر وبمشاركة 74 عارضا من صناع الأثاث، انطلقت المرحلة الأولى لتدشين معرض الأثاث صنع في دمياط لهذا العام، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثامن عشر من مارس الجاري بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في شارع صلاح سالم بالقاهرة».

وتشهد الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتطوير صناعة الأثاث بدمياط باعتبارها عنصرا أساسيا للتشغيل وتوفير فرص العمل وتقليل الواردات والعمل على زيادة الصادرات، ويشمل المعرض عارضين من صناع الأثاث من مدينة دمياط للأثاث وجهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية والجمعيات واللجنة النقابية للعاملين بقطاع الأثاث.

تخفيضات تصل لـ 35%

ووفقا للتقرير، يتميز المنتج الدمياطي بجودة عالمية ذاع صيتها بالأسواق المحلية والعربية، ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأثاث المودرن والكلاسيك بأسعار مناسبة، كما يتضمن تخفيضات تصل إلى 35%.