حددت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نظام سداد وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، وذلك ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 بدعم عائد 3% سنوياً متناقصة لمدة تمويل تصل حتى 30 سنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد وحدات «التضامن والتمويل العقاري» لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، وكراسة الحجز.

نظام سداد وحدات «التضامن والتمويل العقاري» لأسر ضحايا العمليات الإرهابية

- يتم سداد مقدم جدية الحجز للوحدة السكنية المُراد حجزها بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا، مع سداد مبلغ 200 جنيه مصاريف إدارية، من خال أي مكتب بريد مُميكن على مستوى الجمهورية.

- سعر بيع الوحدة يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يُحدد حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب لمنخفضي الدخل فقط ويُخصم من سعر بيع الوحدة السكنية، ولا يشمل الدعم غير المباشر.

- أسعار بيع الوحدات السكنية تتراوح ما بين 194 ألف جنيه أو 207 آلاف جنيه أو 310 آلاف جنيه وفقا للمدينة المُتقدم عليها بخلاف سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ الصيانة.

- يتم استكمال باقي مقدم حجز الوحدة السكنية في ضوء الشروط والمحددات الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ يوليو 2021 حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدمات من نسبة 10% كحد أدنى (لمنخفضي الدخل)، ومن 15% (لمتوسطي الدخل)، وبحد أقصى 50% من سعر بيعها، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 3 ً % متناقصة.

- بعد الاستعلام الائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد بنظام التمويل العقاري، في حين أن الحد الأدني للمقدمات يبدأ من نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% متناقصة.

- يتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 30 سنة.

- يتم سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة النهائي كمبلغ الصيانة للمشروع.

- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح(لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري )مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة تزيد عن 7% سنويا طوال مدة التمويل، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.