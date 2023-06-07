«التضامن»: منح دراسية لـ250 طالبًا متفوقًا من برنامج «تكافل وكرامة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن برنامج المنح الجامعية، الذي تنفذه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرة إلى أن المنح دراسية لعام 2023-2024 بأفضل الجامعات للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة.

الجامعات الشريكة للحصول على المنح

وأوضحت «التضامن»، على موقعها الرسمي، أن البرنامجين يقدمان منحًا دراسية لنحو 250 طالبًا في العام الدراسي 2023-2024؛ للحصول على درجات البكالوريوس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى جامعات «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بدر بالقاهرة، الجلالة، العلمين الدولية».

دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر

يهدف البرنامج إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسئولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض، وذلك من خلال تقديم فرص لتعليم جامعي ترتكز على أسس المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتتسم بالتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل، مع إتاحة الفرص للقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لكل الطلاب (من الإناث والذكور وكذلك ذوي الإعاقة) والمؤسسات التعليمية المشاركة والمجتمع المصري ككل.