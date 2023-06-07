مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل علي طريق أسيوط- أبوتيج الزراعي، بالقرب من مدخل مدينة أسيوط الجنوبي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من مدخل مدينة أسيوط الجنوبي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث ورجال المرور وأحمد ثابت، نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط، وتبين وقوع الحادث علي الطريق الزراعي قبل مدخل مدينة أسيوط الجنوبي بين سيارتين نقل يحملان لوحات معدنية «ي ف د- 9284» و«ي ج ه- 2671»، ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعى «أحمد.م.ب» مقيم مركز الغنايم وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.