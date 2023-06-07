مسؤولة بـ«الكوميسا»: الأمن والسلم ضروريان لتحقيق التنمية في أفريقيا

أكدت إليزابيث موتونجا، رئيسة قسم الحوكمة والسلام والأمن في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، أن السلم والأمن ضروريان لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، مشددة على أهمية دراسة الأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات بالقارة.

وأوضحت «موتونجا»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من المهم خلق حلول جذرية للصراعات التي تعاني منها القارة السمراء، لضمان ألا تتكرر هذه النزاعات في المستقبل.

وأشارت إلى دور مصر الكبير في عملية السلام بالمنطقة، كما أكدت أنه من الضروري العمل بإصرار من أجل مجابهة الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الصراعات.

ودعت «موتونجا»، إلى دعم الاستقرار في الصومال والسودان، إذ أكدت أن هناك مسارًا واضحًا لعملية السلام بالملف الصومالي، خاصةً وأن البلاد تعهدت بأن تكون الانتخابات المقبلة تحت مراقبة، وهو ما يضمن التحول الديمقراطي.

وحول الملف السوداني، أكدت أهمية أن يأتي الحل من السودانيين أنفسهم، وضمان أن الأطراف كافة تشارك في الحوار، كون ذلك يضمن عدم ظهور الأزمة مجددًا في الأفق.