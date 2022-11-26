مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل الأفريقى، استضاف البنك المركزى المصرى، الاجتماع السنوى السادس والعشرين للجنة محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا التى ترأسها مصر حالياً.

حضر الاجتماع عدد من محافظى وممثلى البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتى، السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، مالاوى، زامبيا، وإيسواتينى، فضلاً عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدى للكوميسا.

«عبدالله»: إنقاذ الاقتصادات يقع على عاتق البنوك

ورحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، بالوفود المشاركة، معرباً عن سعادته باستضافة مصر للاجتماعات التى تعقد حضورياً لأول مرة بعد تفشى وباء كورونا.

وأشار فى الكلمة إلى التحديات التى تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادى والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع.

ويأتى اجتماع لجنة محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب سلسلة من الاجتماعات التمهيدية استمرت لمدة 5 أيام، بدءاً من اجتماعات اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، والاجتماعات على مستوى مكتب لجنة المحافظين يوم 23 من نفس الشهر.

استعراض تقرير حول الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا

واستعرض المحافظون تقريراً حول الأداء الاقتصادى لدول الكوميسا، فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادى المعمول بها فى الإقليم، فضلاً عن اعتماد نشر التقرير الأول حول الاستقرار المالى بدول الكوميسا (FSR)، الذى أعده فريق عمل متخصص تم تشكيله من عدد من البنوك المركزية الأعضاء بالإقليم برئاسة البنك المركزى المصرى.

وشهد الاجتماع أيضاً اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل والبرامج التدريبية التى يعقدها المعهد النقدى للكوميسا، ومنها تقرير حول برنامج تدريبى استضافه البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المعهد خلال شهر سبتمبر 2022 حول «التحديات التى تواجه البنوك المركزية بالكوميسا فى مجال الرقابة والإشراف».

فى نهاية الاجتماع تم الإعلان عن تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023، برئاسة محافظ بنك الاحتياطى الزيمبابوى، ومناقشة بعض بنود خطة عمل المعهد لعام 2023 التى تتضمن استضافة البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المعهد النقدى للكوميسا لعدد من البرامج التدريبية فى مجالات الرقابة والإشراف والاستقرار المالى والتكنولوجيا المالية الحديثة.