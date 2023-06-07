مصرع وإصابة 14 شخصا في تصادم سيارة وجرار زراعي على طريق طنطا كفر الشيخ

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في، إثر تصادم سيارة نقل وجرار زراعي، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بتصادم سيارة وجرار زراعي

تلقت شرطة النجدة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وجرار زراعي على طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولي، أسفر عن مصرع عدة أشخاص، وإصابة اخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع 4 سيدات عملات زراعية، فيما أصيب 10 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، إثر تصادم جرار زراعي بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، على طريق «طنطا - كفر الشيخ» أدى إلى انقلابها.

رفع أثار الحادث

وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، والدفع باوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.