إصابة 11 شخصا في حادث تصادم على طريق القاهرة- الفيوم

أصيب 11 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم ميكروباص كانوا يستقلونه مع دابة على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، صباح اليوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، بعدما تفاجئ بمرور الدابة من أمامه وفشل في تجنب الاصطدام بها.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة- الفيوم بصورة جزئية، فيما هرع المارة لتقديم المساعدة للمصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

بلاغ بحادث تصادم ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دابة «حمار»، على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، أمام مساكن ميمنة بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم حتى يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وإزالة السيارة من منتصف الطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.