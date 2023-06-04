إصابة شخص ببتر في الفخذ إثر حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخص ببتر في الفخذ اليسرى، في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليها، ولم يتمكنا من إيقاف السيارتين فاصطدما معًا، ليصاب أحدهما بإصابات متعددة وينجو الآخر.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصاب وتقديم يد العون له لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود مصاب بإصابات متعددة.

إصابة خمسيني ببتر في الفخذ

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، بسبب السرعة الزائدة، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الغربي اليوم أسفر عن إصابة أحمد راضي، 50 سنة، ببتر في الفخذ اليسرى.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعه في قسم الطوارئ والاستقبال تمهيدًا لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباته، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم/ أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.