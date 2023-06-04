إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في العقد الثالث من العمر، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، واشتباه ارتجاج في المخ، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا، مما تسبب في إصابة مستقلي السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بدائرة المحافظة ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ الحادث وقع بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، حيث أسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم عن إصابة 4 أشخاص وجميعهم من محافظة بني سويف بإصابات متنوعة وهم:

مصاب مجهول الهوية. يوسف محمد يوسف أبو النور، 39 سنة، باشتباه كسر بالضلوع وكدمة في الرأس والصدر، واشتباه ارتجاج بالمخ. شاكر عبد اللطيف 38 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. مصطفى محمد، 30 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، حتى يتم علاجهم بحسب إصاباتهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.