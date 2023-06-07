كفر الشيخ يواجه «أبو قير للأسمدة» بدوري الممتاز «ب» اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، فريق أبو قير للأسمدة، والتي تُقام في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، علي ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

الفريق يتوجه إلى الإسكندرية لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة أبو قير للأسمدة

وتوجه لاعبو الفريق إلي مدينة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق منطقة العجمي استعداداً لمواجهة أبو قير للأسمدة.

المدير الفني لفريق كفر الشيخ

ويقود الكابتن حمادة العش، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة اليوم أمام أبو قير للأسمدة، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.

ويدخل فريق كفر الشيخ المباراة في المركز السابع برصيد 44 نقطة، بينما يحتل أبو قير للأسمدة المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لصالحه، خاصةً فريق كفر الشيخ الذي يُنافس بقوة لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.