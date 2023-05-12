فريق كفر الشيخ يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بروكسي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، تدريباته الجماعية، استعداداً لمباراته المقبلة مع نظيره بروكسي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

توضيح بعض النقاط الفنية والتكتيكية

وحرص الكابتن كرم جابر، المدير الفني لفريق كفر الشيخ، على توضيح بعض النقاط الفنية والتكتيكية التي تم تنفيذها في المران، فضلاً عن خوض رباعي حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة الكابتن عاطف السعيد، مدرب حراس المرمى.

وفي سياق متصل، قرَّرت لجنة مسابقات القسم الثاني، تأجيل مباراة كفر الشيخ وبروكسي لتكون الأحد المقبل في الرابعة والنصف عصراً بدلاً من يوم السبت.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.