فريق كفر الشيخ يختتم استعداداته لمواجهة «بايونيرز» بدوري الممتاز «ب» غدا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي، لمباراته أمام بايونيرز، والتي تُقام غداً الأربعاء، علي ملعب كفر الشيخ، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بالدوري الممتاز «ب».

مواصلة التدريبات الجماعية

وواصل فريق كفر الشيخ تدريباته الجماعية، حيث خاض لاعبو الفريق جانباً من التدريبات البدنية في «الجيم»، قبل بدء المران، وحرص القائمون علي تدريب الفريق على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات التي شهدت حماساً والتزاماً بالتعليمات من قبل جميع اللاعبين في الملعب.

رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق

ويقود الثنائي هشام سعيد، وطلحة راغب، فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته المرتقبة غداً أمام بايونيرز، وذلك عقب رحيل المدير الفني كرم جابر عن الفريق.

ويدخل فريق كفر الشيخ المباراة في المركز السابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بايونيرز المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة فقط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لصالحه، خاصةً فريق كفر الشيخ الذي يُنافس بقوة لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.