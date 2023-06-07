«خدمة الحجيج شرف».. محافظ القليوبية يتابع استعدادات سفر حجاج الجمعيات

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، موجها مرافقي بعثة الحج الرسمية لحجاج الجمعيات بالقليوبية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين، قائلا: «خدمة الحجيج شرف».

228 حاجا على مستوى محافظه القليوبية

جاء ذلك خلال تسليم محافظ القليوبية حجاج الجمعيات بالمحافظة ملابس الإحرام الخاصة للسيدات والرجال، في حفل أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجمعية الشبان العالمية بمدينة بنها.

وذلك للحجاج الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1444 هـ 2023م، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 228 حاجا على مستوى محافظه القليوبية، مقسمين بين المستوى الأول والمستوى الثالث على النحو التالي:

- 90 حاجا مستوى أول عدد 2 مجموعة بواقع 45 حاجا لكل مجموعة.

- 138 حاجا مستوى ثالث عدد 3 مجموعة بواقع 46 حاج لكل مجموعة، كما تم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

لجان تيسير الإجراءات على الحجاج

وأكد «الهجان»، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة؛ لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك.