وزيرة البيئة تبدأ جولتها في الصعيد بتفقد محطة صرف «أسيوط لتكرير البترول»

بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية اليوم في 4 محافظات بصعيد مصر لعرض مزيد من النماذج الناجحة في الاقتصاد الدائري وتحفيز الاستثمار البيئي، حيث استقبلها صباح اليوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لتبدأ زيارتها بتفقد مشروع تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لشركة أسيوط لتكرير البترول، وذلك في إطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد استكمالاً لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023.

زراعة 100 فدان من نبات الجوجوبا

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق الاستثمار البيئي، وأيضا نموذج تطبيقي لاستراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم التشاور حولها أمس ضمن فعاليات يوم البيئة، وذلك بجذب مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد القائم على أساس حيوي من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للصرف الصحي المعالج بعد معالجته ووقف صرفه على المسطحات المائية، في زراعة ما يقرب من 100 فدان من نبات الجوجوبا ذي المردود الاقتصادي العالي، حيث ينتج الفدان الواحد منه 700 كيلو جرام بذور، يستخلص منها 280 لتر من زيت الجوجوبا، ويتم بيع البذور ب100 ألف جنيه والزيوت بـ280 ألف جنيه سنويا، وذلك من خلال تنفيذ مزارع للجوجوبا على 4 مراحل بدأت منذ 2016، بتكلفة أكثر من 500 ألف جنيه، وكذلك المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، ويطلق الفدان الواحد ما يعادل 150 طن أكسجين سنويا، بالإضافة إلى امتصاص 22 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع الذي تم الانتهاء منه مؤخرا يهدف إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعالجة المتقدمة (ميكانيكية – كيميائية – بيولوجية) في إعادة استخدام المياه بعد المعالجة لزراعة نباتات غير مثمرة مثل نبات الجوجوبا، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه وتحقيق عائد اقتصادي، حيث تقام المحطة بطاقة تصميمية تصل الى 300 م3 /ساعة، وجارى انشاء بحيرة صناعية جديدة تتكون من أحواض (استقبال – تنقية – نهائي) بسعة استيعابية 41,000م3 /يوميا.

وتفقدت الوزيرة المحطة وزارت مزارع الجوجوبا، كما استمعت لعرض حول المشروعات البيئية الأخرى التي تنفذها الشركة، والتي انتهت من تركيب أنظمة الرصد الذاتي على مداخن الغلايات والافران وربطها على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الغازية بجهاز شئون البيئة بتكلفة 50 مليون جنيه، وجاري العمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات الإنتاجية لاستخدامه كوقود صديق للبيئة، كما حققت الشركة هدف صفر مخلفات من خلال انتهاج مبدأ إعادة التدوير والاستخدام.

أسيوط لتكرير البترول شركة رائدة في قطاع البترول

ولفتت وزيرة البيئة إلى تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في قطاع البترول بالتنسيق بين وزارتي البترول والبيئة من خلال اللجنة العليا لتيسير الاجراءات وتقديم الدعم الفني وخاصة مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي، وتعد شركة أسيوط لتكرير البترول شركة رائدة في قطاع البترول والوحيدة التي نفذت مشروعات متكاملة لمعالجة واعادة استخدام المياه بكفاءة بيئية واقتصادية.

واشارت إلى أن جهود وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية وخلق شراكات تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة مع قطاعات كان معتاد عليها في الماضي أنها ملوثة للبيئة، لدعمها في تحقيق التوافق البيئي والخروج بمنتج مصري ذي قيمة تنافسية، ساعد بشكل كبير على تمهيد الطريق وتهيئة المناخ الداعم لدخول عهد الاستثمار البيئي الذي يقوم على الاستثمار في البشر وخلق شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة.

وكانت وزيرة البيئة، ناقشت مع محافظ أسيوط أثناء استقباله لها بالمطار، التعاون في مجال التشجير تحت مظلة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وسبل إشراك القطاع الخاص فيها، حيث تقوم وزارة البيئة من خلال فروعها الإقليمية بجمع طلبات المحافظات بعدد الأشجار المطلوب ضمن مساهمتها في المبادرة.