وزيرة البيئة تشارك 20 غطاسا و100 متطوع لتنظيف شاطئ السرايا بالإسكندرية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فعاليات حملة تنظيف الشاطئ الرملي وقاع البحر في شاطئ السرايا العام بالإسكندرية، وتطوع 20 غطاسًا بمعدات الغطس، كما تم تنظيف الشاطئ الرملي، بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس.

والتي تم تنظيمها بالتعاون مع فريق الكشافة، وجمعية بانلاستيك، وخليك إيجابي، وكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، ضمن جولتها التفقدية لعدد من المشروعات البيئية بالإسكندرية في إطار احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي 2023.

البيئة البحرية

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها بالحملة لما تسهم به من الحفاظ على البيئة، ونشر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كل المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة، مؤكدة دعم الوزارة لتلك الحملات الهادفة والتي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من إخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يمكث في البيئة لسنوات كثيرة متسببًا في ضرر بالغ على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية.

تنظيف الشواطئ

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ الحملة، اليوم، تُقدّم رسالة مهمة للعالم كله خلال احتفالنا باليوم العالمي للبيئة عن اهتمامنا بتنظيف شواطئنا من البلاستيك بشكل تطوعي قبل بدء العالم في تفعيل اتفاقية دولية تلزمنا بهذا السلوك، وهذا يعكس إحساسنا بالمسؤولية تجاه الكوكب وما تسببه المخلفات البلاستيكة من أضرار على الكائنات البحرية، مؤكدةً اهتمام وزارة البيئة بالعمل مع كل الجهات المعنية من محافظات وشباب وجمعيات أهلية لتنفيذ حملات تنظيف للمخلفات من البحر أو البر من أجل الحفاظ على مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

مشروعات الصرف الصناعي

وأشارت وزيرة البيئة إلى الجولة التى نفذتها اليوم بزيارتها لعدد من المصانع لمتابعة مشروعات الصرف الصناعي المعالج المُنشأة بعدد من المصانع، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مؤكدة سعي الوزارة إلى توفيق أوضاع المنشآت الصناعية المخالفة، بطريقة مختلفة بدلاً من توقيع غرامات ومخالفات يتم دعمهم لإعادة معالجة المياه، ما يساهم في تقليل تكلفة التشغيل.

ونوّهت بمردود ذلك على الاقتصاد المصري نظرًا لمساهمة دعم الصناعة في توفير إنتاج محلي يقلل من الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، وتضمنت حملة تنظيف شاطئ السىرايا اليوم تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية، بمشاركة 20 غطاس متطوع بمعدات الغطس، كما تم تنظيف الشاطئ الرملي، بمشاركة عدد 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس، ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم خلال الحملة توعية مرتادى الشاطئ بمخاطر البلاستيك على البيئة والحياة البحرية، وتوزيع شنط قماش كبديل للاكياس البلاستيكية، كأحد وسائل تعزيز السلوك الايجابى للحد من استخدام البلاستيك.