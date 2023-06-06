«البيئة»: توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الشبان العالمية في التوعية البيئية

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الشبان العالمية، في حضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورئيس هيئات الشبان العالمية، للتعاون في مجالات «التنمية المستدامة - دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي - التوعية البيئية - تغير المناخ - التنوع البيولوجي - حملات التشجير - حملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام - منظومة المخلفات الصلبة».

ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس الوزراء، وذلك كنموذج لاهتمام الوزارة بتعزيز الاستثمار البيئي من خلال الاستثمار في البشر، وحشد المشاركة المجتمعية من مختلف أصحاب المصلحة.

تقديم الدعم اللوجيستي والفني لهيئة الشبان العالمية

وأوضحت وزيرة البيئة أن التعاون سيشمل تقديم الدعم اللوجيستي والفني لهيئة الشبان العالمية من خلال الخبراء في كافة المجالات البيئية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية للشباب والمتطوعين لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقضايا البيئية، وذلك لتعزيز العمل التطوعي في مجال البيئة والمناخ.

ويشمل البروتوكول تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة، كالندوات وورش العمل، وحملات التوعية بالقضايا البيئية، وبرامج رفع القدرات وتدريب المدربين، تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التجريبية والتي تساهم في التصدي للمشكلات البيئية، وتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لرفع المستوى المعيشي، مع مراعاة البعد البيئي في كافة الاعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة، وإنشاء قواعد بيانات للمتطوعين، مع العمل على الترويج للسياحة البيئية، وزيادة المسطحات الخضراء.

إنشاء قواعد بيانات للمتطوعين والعمل على الترويج للسياحة البيئية

كما شهدت وزيرة البيئة أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة «نيو إيجيبت»، للتنمية المجتمعية لرفع الوعي بقضايا البيئة وتعزيز دور المواطن في حماية البيئة، وذلك بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات، حيث وقع البروتوكول الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة واللواء ناصر محمد رشاد بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيو إيجيبت.

الاستفادة من المجتمع المدني في نشر أسس التربية البيئية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التعاون يهدف إلى الاستفادة من دور المجتمع المدني في رفع الوعي ونشر أسس التربية البيئية وأنشطة التنمية وحماية البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية، فالمجتمع المدني له دور أساسي في تغيير النظرة للبيئة ووضعها على رأس أولويات المواطن وصانعي القرار وذلك من خلال تنفيذ الندوات، ورش العمل، حملات التوعية بالقضايا البيئية بهدف التعرف على المستجدات والحلول والبدائل وآليات تعديل السلوكيات وتغير انماط الاستهلاك المؤثرة على الموارد الطبيعية.

وأضافت أن مجالات التعاون تشمل كذلك إطلاق المبادرات والمشروعات التجريبية والتي تساهم في التصدي للمشاكل البيئية مع العمل على رفع المستوى المعيشي من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومراعاة البعد البيئي في كافة الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة بالإضافة إلى دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي وبناء القدرات في المجالات البيئية لتدريب مدربين في كافة المحافظات مع انشاء قواعد بيانات المتطوعين وتنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات البيئية والترويج للسياحة البيئية وزيادة المسطحات الخضراء.

التعاون بين مبادرات المجتمع المدني ووزارة البيئة

وقالت الدكتورة غادة علي، المدير الإقليمي لمؤسسة نيو ايجيبت أن البروتوكول يأتي في ضوء التعاون بين مبادرات المجتمع المدني ووزارة البيئة ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال التعاون في المجالات البيئية والتي تعمل بها المؤسسة بما لها من خبرة كبيرة في مجالات التنمية المستدامة ودمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي والتوعية البيئية و تغير المناخ و التنوع البيولوجي وحملات التشجير وحملات تنظيف نهر النيل والشواطئ من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام منظومة المخلفات الصلبة.

وأكدت المدير الإقليمي لمؤسسة نيو ايجيبت، أن البروتوكول يأتي أيضا ضمن خطة المؤسسة لتنفيذ أنشطة خدمية من خلال الشباب تساعد في التغلب على الأزمة المناخية وتعزز من مفاهيم التنمية المستدامة في نفوس وعقول الشباب من خلال ورش العمل والتدريبات المقدمة للمتطوعين، مضيفة أن المؤسسة تعمل كحلقة وصل بين المصربين في الخارج والدولة المصرية.