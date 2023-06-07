مسؤولون صينيون وأمريكيون يجتمعون لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين إن مسؤولين من الصين والولايات المتحدة أجروا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بشأن تحسين العلاقات الثنائية .

وذكر المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم الأربعاء، أن الجانبين أجريا اتصالات صريحة بشأن إدارة الخلافات بشكل صحيح وفقا للتفاهمات المشتركة التي توصل إليها رئيسا البلدين في بالي في نوفمبر الماضي.

الجانبين أجريا اتصالات صريحة بشأن إدارة الخلافات

وأضاف أن كبيرة مديري شؤون الصين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض سارة بيران ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك، زارا الصين والتقى بهما نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي، موضحًا أن الصين أبدت موقفها الجاد بشأن تايوان والقضايا المبدئية الرئيسية الأخرى، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الحفاظ على الاتصالات.