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مقارنة بين جيشي الصين وأمريكا في ظل أزمة تايوان

أي صدام عسكري بين بكين وواشنطن يعني حربا عالمية

كتب:

أحمد عادل موسى
12:16 م | الخميس 04 أغسطس 2022
الجيش الأمريكي.. صورة أرشيفية

الجيش الأمريكي.. صورة أرشيفية

فتحت التوترات التي أفرزتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان الحديث بشكل واسع النطاق حول قدرات الجيش الصيني، وكذلك الجيش الأمريكي الذي يدعم الحكومة التايوانية خلال نشوب حرب، وإمكانية أن تتدخل الولايات المتحدة فيها.

والمؤشرات والأرقام التي يوفرها موقع جلوبال فاير باور المعني بتصنيف الجيوش والقدرات العسكرية لها؛ تشير إلى أننا أمام قوتين كبيرتين بما تحمل الكلمة من معانٍ، وأن أي نزاع عسكري مباشر يعني أننا أمام حرب عالمية حتى لو كان طرفها فقط بكين وواشنطن.

وترصد «الوطن» في النقاط التالية قدرات الجيش الأمريكي والجيش الصين:

أهم الأرقام حول قدرات الجيش الأمريكي:

1 في تضنيف جيوش العالم

146 مليون أمريكي متاحين للخدمة

2.245 مليون فرد في الخدمة العسكرية

845.5 ألف فرد من قوات الاحتياط

1 من حيث القدرات الجوية

13233 طائرة حربية

6100 دبابة  

40 ألف مدرعة

1500 مدافع ذاتي  

1340 مدفعا ميدانيا  

1365 راجمة صواريخ  

490 قطعة بحرية    

3750 رأسا نوويا

740 مليار دولار حجم الميزانية

أهم الأرقام حول قدرات الجيش الصيني:

3  في تصنيف جلوبال فاير باور

619 مليون فرد متاحين للخدمة العسكرية

2 مليون فرد في الخدمة العسكرية

1 مليون فرد من قوات الاحتياط

3 من حيث القدرات الجوية

 3285 طائرة

 5250 دبابة

35 ألف مدرعة

4120 مدفعا ذاتيا الإطلاق

3160 مدفعا ميدانيا

1734 راجمة صواريخ

777 قطعة بحرية  

350 رأسا نوويّا

230 مليار دولار حجم الميزانية

مناورات عسكرية صينية قرب جزيرة تايوان

وبدأت الصين مناورات عسكرية، اليوم، في أعقاب زيارة بيلوسي إلى تايوان، حيث أعربت بكين بشدة عن رفضها القاطع لهذه الزيارة واعتبرت أنها تمثل مساسا بالسيادة الصينية على تايوان، كما وصف وزير الخارجية الصيني الزيارة بالمهزلة الكبرى.

وتمتد المناورات العسكرية الصينية إلى 6 مناطق، في المقابل أعلن جيش تايوان استعداده للحرب، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يسعى لها.

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بقلم أحمد عادل موسى