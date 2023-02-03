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الصين تعترض على المحادثات الفرعية النووية بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا

كتب:

أحمد عادل موسى
11:32 ص | الجمعة 03 فبراير 2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم، إن الصين تعترض بشدة على زيادة التعاون بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، بشأن الغواصات النووية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

قلق الصين

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الصين قلقة للغاية، بشأن ذلك وتعترض عليه بشدة، ردا على سؤال استشهد بتقرير إعلامي يقول، إن زيارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للولايات المتحدة في مارس قد تصدر إعلانات عن المزيد من التعاون في الغواصات النووية.

الخارجية الصينية تحث على التعامل بشكل هادئ وحكيم

وعلى جانب آخر، ذكرت نينج، أن الصين لا تنوي انتهاك سيادة الدول الأخرى أو مجالها الجوي، وتتحقق بشأن ما أعلنته الولايات المتحدة من رصد منطاد تجسس فوق أراضيها، بحسب ما ذكرته قناة «سكاي نيوز».

وقالت الخارجية الصينية، إننا نأمل أن تتعامل الأطراف مع موضوع المنطاد بشكل وهادئ وحكيم.

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