تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على مخازن توريد القمح في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مديرالرقابة التموينية، عدة حملات تموينية بمراكز إيتاى البارود وأبو حمص وكفر الدوار، لتشديد الرقابة على التزام المواطنين بتوريد القمح.

ضبط قمح في مخزن غير رسمية في البحيرة

أسفرت الحملات عن ضبط 436 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية، وجرى التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح، ومنع تداوله إلا وفقا للضوابط المقررة.

كما شددت« بلبع» على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الالتزام بكل التعليمات، مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.