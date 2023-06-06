ضبط 229 طن قمح داخل نقاط تجميع غير رسمية في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية بمركزي إيتاي البارود وأبو حمص.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 229 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعها داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الالتزام بكل القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن.

القضاء على السوق السوداء

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على التأكيد من الالتزام بكل التعليمات، مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة كوم حمادة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شهد أيضا مركز كفر الدوار حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المخابز، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.